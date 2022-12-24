بالصور الاحتلال يفتح عبارات تصريف مياه الأمطار وسط قطاع غزة وغرق عدد من المنازل

قالت مصادر محلية، أن الاحتلال "الإسرائيلي" فتح عبارات تصريف مياه الأمطار شرق المحافظة الوسطى في قطاع غزة.

وأفادت المصادر، أن فتح العبارات من قبل الاحتلال أدى لغرق عدد من المنازل غرب منطقة الوادي.

من جهته، أكد رئيس بلدية الزوايدة سامي أبو محسن، أن الاحتلال يتعمد إغراق المناطق الشرقية بفتح السدود وعبارات المياه .

وأوضح خلال تفقده المناطق المتضررة بفعل المنخفض الجوي الذي يتأثر به قطاع غزة وذلك للاطلاع ميدانيا على سير عمل فريق الطوارئ.

وأكد أبو محيسن أن الاحتلال يتعمد إغراق المناطق الشرقية في وسط القطاع بفتح السدود وفتح عبّارات المياه والصرف الصحي مما تسبب في غرق الأراضي الزراعية وتلف المحاصيل وتجمع المياه بكميات كبيرة في شارع صلاح الدين .

من جهتها، دعت لجنة الطوارئ المواطنين إلى ضرورة التعاون مع طواقم البلدية وإتباع الإرشادات الصادرة حول كيفية التعامل مع المنخفض الجوي، والتي يتم نشرها عبر منصات التواصل الاجتماعي التابعة للبلدية ووسائل الاعلام المختلفة لتلافي أي أضرار قد تقع بفعل المنخفض.