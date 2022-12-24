عاصفة ثلجية تقتل 9 أشخاص في أمريكا

أعلنت السلطات الأمريكية، اليوم السبت 24/12/2022، مقتل 9 أشخاص على الأقل جراء العاصفة الثلجية التي تجتاح الولايات المتحدة.

وذكرت مصادر أمنية، تسجيل مصرع الأشخاص نتيجة للحوادث، ومعظمها حوادث المرور، بسبب الأحوال الجوية السيئة، في ولايات أوهايو، وكنتاكي، وميسوري، وكانساس.

وأسفرت العاصفة الثلجية، عن انقطاع الكهرباء عن أكثر من 590 ألف منزل ومصنع.

فيما تتوقع السلطات الأميركية انخفاضا قياسيا في درجة الحرارة، ووقوع عواصف ثلجية في العديد من الولايات، مما قد يؤدى إلى إعلان حالة الطوارئ في ولايات جورجيا وكنتاكي ونيويورك وأوكلاهوما ونورث كالورينا وداكوتا الجنوبية.

وألغت السلطات أكثر من 5,4 ألف رحلة جوية في الولايات المتحدة، يوم أمس الجمعة، بسبب سوء الطقس.