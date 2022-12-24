إحالة ملف شكوى اغتيال أبو عاقلة لمعلومات "الجنائية الدولية"

قالت مصادر صحفية، اليوم السبت 24/12/2022، أن المحكمة الجنائية الدولية، أحالَت ملف الشكوى في قتل الصحفية شيرين أبو عاقلة، إلى مجموعة المعلومات الخاصة بها، وارسالها لموظفيها المعنيين لمزيد من المراجعة.

وذكرت المصادر، أن وحدة المعلومات والأدلة في مكتب النائب العام للمحكمة الجنائية الدولية قالت أنها ستضيف المعلومات المقدمة إلى مجموعة المعلومات الخاصة بها، وإرسالها إلى الموظفين المعنيين لمزيد من المراجعة".

وأشارت وحدة المعلومات والأدلة في مكتب النائب العام للمحكمة الجنائية الدولية، إلى أن "هذه الرسالة لا تعني أن مكتب المدعي العام قد اتخذ قراراً بشأن جوهر رسالتكم".