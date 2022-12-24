مصدر عبري: العمليات الفدائية في الضفة الغربية تسبب قلقاً لجيش و استخبارات الاحتلال

ذكر موقع اخباري عبري بأن ما يسمى بقائد "فرقة الضفة الغربية" في جيش الاحتلال، تفاجأ من تجدد عمليات المقاومة الفلسطينية في الضفة الغربية و تصاعدها.

و بحسب موقع "واللا" الاخباري العبري، فإن اليوم السبت، فإن العمليات التي ينفذها المسلحون في الضفة الغربية باتت تقلق الجيش و جهاز الاستخبارات "الإسرائيلي".

و نقل الموقع العبري عن رئيس أركان جيش الاحتلال، أفيف كوخافي، قوله خلال محادثات مغلقة، إن هناك خططًا لتنفيذ عملية واسعة في جنين في حال فشل العمليات المركزة التي ينفذها الجيش الإسرائيلي حاليًا وازدياد العمليات الفلسطينية.

و وفقاً لرئيس اركان جيش الاحتلال، فإن السلطة الفلسطينية تضعف بشكل تدريجي منذ عدة سنوات، وتضعف معها أجهزتها الأمنية التي تخشى العمل داخل مخيم جنين، خوفًا من اندلاع صراع داخلي بالضفة”.

و ادعى أن الأسلحة والذخيرة التي بحوزة المسلحين الفلسطينيين في جنين بعضها سُرق من قواعد الجيش الإسرائيلي، وكذلك مناظير الرؤية الليلية المتطورة ومسدسات.

ورأى الموقع العبري أن “مسلحي جنين غير راضين عن تنفيذ عمليات إطلاق النار ضد مواقع الجيش الإسرائيلي في الضفة فقط، وينوون تنفيذ عمليات باستخدام أحزمة ناسفة داخل إسرائيل”.

وزعم أن “الوحدات الخاصة الإسرائيلية، أحبطت خلال الأشهر الماضية، عدة مجموعات من جنين كانوا يخططون لتنفيذ عمليات تفجيرية”.