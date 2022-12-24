الحركة الأسيرة: الأسرى الفلسطينيون لم يخشوا الموت والشهادة في ميادين القتال

عقبت لجنة الطوارئ العليا للحركة الأسيرة في سجون الاحتلال الإسرائيلي، اليوم السبت، على الاتفاق الذي اسمته بـ"الإرهابي" بين بنيامين نتنياهو حول إقرار قانون "إعدام الأسرى".

وأكدت الحركة الأسيرة، في بيان لها، أن الأسرى الفلسطينيين لم يخشوا الموت والشهادة في ميادين القتال.

إليكم نص البيان:

بسم الله الرحمن الرحيم

تصريح مقتضب صادر عن لجنة الطوارئ الوطنية العليا المنبثقة عن الحركة الوطنية الأسيرة

في تعقيب منها على الاتفاق الإرهابي بين بن غفير ونتنياهو حول إقرار قانون "إعدام الأسرى".

إن الأسرى الفلسطينيين لم يخشوا الموت والشهادة في ميادين القتال، ولن يخشوه في ميادين المواجهة داخل سجون ومعتقلات الاحتلال، وإن أرادوها حرباً مفتوحة فنحن لها، وبركان الحرية سينفجر في وجه هذا المحتل الذي طغى وتجبر.

ويا شعبنا العظيم.. نحن وإياكم على موعدٍ مع فجر الحرية الآتي لا محالة بإذن الله.

وإنها لثورة حتى النصر أو الشهادة

إخوانكم في لجنة الطوارئ العليا للحركة الأسيرة في سجون الاحتلال

السبت 24/12/2022

وتضمن الاتفاق الائتلافي بين حزبي "الليكود" بزعامة بنيامين نتنياهو و"عوتسما يهوديت" بزعامة ايتمار بن غفير، أمس، إقرار "قانون" يفرض حكم الإعدام على فلسطينيين ينفذون عمليات تؤدي إلى مقتل مستوطنين، وفقًا للقناة السابعة العبرية.