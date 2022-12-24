بالصور الجهاد بخان يونس تهنئ "حماس" بذكرى انطلاقتها الـ35

هنأت حركة الجهاد الإسلامي في محافظة خان يونس، حركة المقاومة الإسلامية "حماس" بذكرى انطلاقتها الـ 35.

وضم وفد "الجهاد" القيادي بالحركة أ. أبو حازم النجار، ومسؤول اللجنة الثقافية أ. يونس أبو العمرين، ومسؤول المحافظة أ. منير البيوك، ومسؤول العلاقات الوطنية بخان يونس أ. تميم بركة، والقيادي بالحركة الشيخ درويش الغرابلي،والشيخ عيسى الفرا وعدد من قيادات الحركة بالمحافظة.

وكان في استقبال الوفد القيادي بحركة حماس د. يونس الأسطل، ونائب مسؤول التنظيم بالحركة ماهر أبو صبحة وممثل القوى الوطنية بخانيونس عماد السنوار، وقيادة الحركة في محافظة خانيونس.

وقدم القيادي في "الجهاد" أبو حازم النجار التهاني والتبريكات، مؤكداً أن حركة حماس منذ انطلاقتها شكلت إضافة نوعية للنضال والمقاومة الفلسطينية، وأنها كانت وفية لوصايا الشهداء.

وعبر النجار عن اعتزاز حركته بالدور الوطني لحركة حماس في ميادين العمل الوطني، داعياً العمل على دعم ومساندة المقاومة المسلحة بالضفة.

ورحب د. يونس الأسطل القيادي في حركة حماس بالوفد، مؤكداً اعتزاز حركته بالعلاقة الطيبة مع الجهاد الإسلامي.

وأكد الأسطل على ضرورة تعزيز العمل المشترك من أجل إنجاز أهداف شعبنا، متمنياً الاحتفال العام القادم في القدس محررة من دنس الاحتلال.

وفي ختام حفل الزيارة، قدمت حركة الجهاد الإسلامي درع لقيادة حركة "حماس" تقديرًا لمسيرة العمل الوطني والمقاوم.