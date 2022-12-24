بالفيديو الإعلان عن الفائز بجائزة أفضل هدف في كأس العالم قطر 2022

كشف الاتحاد الدولي لكرة القدم (الفيفا)، اليوم السبت، عن الفائز بجائزة أفضل هدف في كأس العالم "قطر 2022".

وقالت "الفيفا" عبر الحساب الرسمي لكأس العالم على موقع "تويتر":" "بتصويتكم أنتم، أنتم فقط، فاز هدف البرازيلي ريتشارليسون ضد صربيا بجائزة أفضل هدف في البطولة والذي سجله في مرمى صربيا، ضمن الجولة الأولى لدور المجموعات".

وهذا الاختيار يأتي بتصويت الجماهير بعد طرح 10 أهداف تم تسجيلها في المونديال، وبعد إقفال باب التصويت وقع الاختيار على هدف ريتشارليسون

وتفوق هدف ريتشارليسون، على كل من: هدف سالم الدوسري، لاعب السعودية في شباك الأرجنتين، وهدف البرازيلي نيمار دا سيلفا في شباك كرواتيا، وهدف الهولندي كودي جاكبو ضد الإكوادور، وهدف الأرجنتيني إينزو فيرنانديز ضد المكسيك، وهدف الكاميروني فينسنت أبوبكر ضد صربيا، وهدف المكسيكي لويس تشافيز ضد السعودية، وأخيرا هدف الفرنسي كيليان مبابى ضد بولندا.

وأحرز ريتشارليسون (25 عاما) 3 أهداف في مونديال قطر 2022، وتصدر قائمة هداف منتخب بلاده في البطولة التي غادرها منتخب "السامبا" من الدور ربع النهائي، على يد نظيره الكرواتي، إثر هزيمته أمامه بركلات الترجيح.

يذكر أن جائزة أفضل هدف في بطولة كأس العالم لأول مرة تم منحها في عام 2006، والفائزون السابقون هم كل من الأرجنتيني ماكسي رودريغيز، والأوروغوياني دييغو فورلان، والكولومبي جيمس رودريغيز، والفرنسي بنجامين بافارد.

وفيما يلي هدف البرازيل الثاني ضد صربيا بتوقيع ريتشارليسون، الهدف الفائز بجائزة أفضل هدف في مونديال قطر 2022.