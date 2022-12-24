مسؤول اوكراني يطالب بتدمير مصانع الأسلحة الإيرانية

وجه مسؤول أوكراني، اليوم السبت، مطالبات بتصفية المصانع الإيرانية التي تصنع طائرات مسيرة وصواريخ، جاء ذلك في وقت تتهم فيه كييف، طهران، بمد موسكو من هذه الأسلحة.

مستشار الرئيس الاوكراني، ميخائيلو بودولياك، كتبت على تويتر، أن إيران "تهين بشكل صارخ.. العقوبات الدولية".

ودعا بودولياك، إلى تدمير مصانع الأسلحة الإيرانية رداً على ذلك.

وكانت كييف، قد اتهمت طهران، بتزويد موسكو بما يصل إلى 1700 طائرة مسيرة من طراز شاهد-136 القادرة على حمل ذخائر.

ولأول مرة، اعترف حسين أمير عبد اللهيان، وزير الخارجية الإيراني، في نوفمبر الماضي، بأن بلاده زودت روسيا بطائرات مسيرة، لكنه أشار إلى أن عملية التسليم "تمت قبل شهور من حرب أوكرانيا".