حملة المقاطعة ومناهضة التطبيع تدعو طلبة المدارس لمقاطعة الاحتلال

خاطبت حملة المقاطعة ومناهضة التطبيع – فلسطين، طلبة مدارس قطاع غزة، اليوم السبت الموافق 24.12.2022 عبر كلمة مسجلة بصوت الدكتور باسم نعيم، رئيس الحملة، دعا فيها جموع الطلبة لمقاطعة الاحتلال الصهيوني في المجالات كافة، ولتوعيتهم بمخاطر التطبيع معه.

وقال نعيم، في رسالته "أن هدف الحملة يأتي لتوعية الشعب الفلسطيني والعربي والإسلامي وشعوب العالم بضرورة عزل الاحتلال الصهيوني وقطاعته المستويات على كافة ورفض التطبيع معه".

فيما عبر عن نبض الشارع الفلسطيني خلال قوله "مع تسارع عمليات التطبيع مع الكيان الصهيوني، بات الشعب الفلسطيني يستشعر حجم الخطر على مستقبل قضيته".

كما وجه رئيس الحملة دعوته لجموع الطلبة بضرورة مقاطعة الاحتلال قائلاً "المقاطعة الشاملة! هذا هو المبدأ الذي يتوجب علينا جميعاً الإيمان به، والالتزام فيه. مقاطعة الاحتلال الصهيوني ثقافياً، واقتصادياً، وسياسياً، ورياضياً، وفنياً، مقاطعته في كل المجالات وفي الساحات كافة."

وأكد أن المعركة مع الاحتلال معركة شاملة بكل الساحات والأدوات، إذ إن مقاطعة الاحتلال شكلاً من أشكال المقاومة، التي يمكن لأي شخص أن يتبناها ويطبقها.

وأعرب نعيم في ختام كلمته عن اعتزازه بالجماهير العربية والإسلامية التي دعمت فلسطين في كل المحافل وآخرها في مونديال قطر 2022، واعتبرها انتصارًا للشعب الفلسطيني، وحالة لا بد أن نسعى للحفاظ والمراكمة عليها.