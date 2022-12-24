طالع: تصنيف الفيفا للمنتخبات ديسمبر بعد كأس العالم 2022- تصنيف الفيفا للمنتخبات 2023، بعد نهاية كأس العالم فيفا قطر 2022، بدأت جمعي محبي كرة القدم في العالم عن البحث عن تصنيف الفيفا للمنتخبات خاصة بعد إعلان تصنيف الفيفا للمنتخبات، بعد نهاية مونديال قطر فيفا 2022، الأحد الماضي والذي توج بها الارجنتين بطلاً أمام فرنسا صاحب النسخة القديمة 2018 بركلات الترجيح بعد انتهاء الأشواط الأساسية والاضافية 3-3، لهذا سنضع لكم في "وكالة فلسطين اليوم الإخبارية" هذه المقالة للحديث عن تصنيف الفيفا للمنتخبات، والتي ضجت مواقع التواصل الاجتماعي ومحركات البحث قوقل عن تصنيف الفيفا للمنتخبات.

تصنيف الفيفا للمنتخبات

وفي مقالنا تصنيف الفيفا للمنتخبات ديسمبر بعد كأس العالم 2022- تصنيف الفيفا للمنتخبات 2023، ويستخدم "الفيفا خوارزميات رياضية معقدة في احتساب هذه النقاط بناء على أهمية المباريات ومواعيد إقامتها وتصنيف المنتخب الخصم، وتصنيف الفيفا الشهري لشهر ديسمبر2022، وضع محط جدل ونقاش عن احقيقة منتخب الارجنتين بعد فوزه على منتخب فرنسا 3-3 والفوز بركلات الترجيح، خاصة بعد احتفاظ منتخب البرازيل لكرة القدم بصدارة التصنيف العالمي الصادر عن الاتحاد الدولي (الفيفا)، والذي كان متوقعاً للمنتخب الارجنتين في تصنيف الفيفا للمنتخبات.

حلقة بناءاً على طلب المتابعين

معايير تصنيف الفيفا للمنتخبات https://t.co/fuI3U79U2Q pic.twitter.com/4kPalDirUg — معتصم ️ (@Muatsim) December 20, 2022

تصنيف الفيفا للمنتخبات العربية 2022

وفي مقالنا تصنيف الفيفا للمنتخبات ديسمبر بعد كاس العالم 2022- تصنيف الفيفا للمنتخبات 2023، التصنيف العالمي الجديد للمنتخبات خاصة بعد أن أصدر الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا)، مبيناً أن ترتيب العشرة الأوائل، وهي على النحو التالي :" 1-منتخب البرازيل، 2- منتخب الأرجنتين، 3- منتخب فرنسا، 4- منتخب بلجيكا، 5- منتخب إنكلترا، 6- هولندا، 7- كرواتيا، 8- إيطاليا، 9- البرتغال، 10- إسبانيا".





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تصنيف الفيفا للمنتخبات بعد كاس العالم 2022

وفي مقالنا تصنيف الفيفا للمنتخبات ديسمبر بعد كأس العالم 2022- تصنيف الفيفا للمنتخبات 2023، وعلى صعيد المنتخبات العربية، فقد أصدر الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا)، اليوم الخميس، التصنيف العالمي الجديد للمنتخبات، كاشفًا عن تقدم كبير أحرزه المنتخب المغربي الذي حل في المرتبة الـ11 عالميًا، فيما بقي المنتخب البرازيلي في الصدارة، متقدّمًا على منتخب الأرجنتين رغم فوز الأخير ببطولة كأس العالم قطر 2022.

وأشاد الفيفا في تقريره بالمنتخب المغربي، وقال إن أسود الأطلس والمنتخب الأسترالي، هما أكثر المنتخبات التي تقدمت في التصنيف الأخير، مع حصول المنتخب المغربي أيضًا على لقب "الأكثر ارتقاء" بعد حصوله على 142 نقطة إضافية، لافتاً إلى أن المغاربة الآن في أفضل مركز لهم منذ أبريل/ نيسان 1998.

تصنيف الفيفا للمنتخبات فيه ظلم كبير 😳😳😳 ناخذها مع بعض وحده وحده



١- كيف منتخب فاز بكأس العالم تصنيفه الثاني!!



٢- منتخب المغرب وصل دور الاربعه كيف تصنيفه ١١😳😳



٣- كيف المنتخب السعودي ماله اي وجود في التصنيف 😳😳



٤- منتخبات ماشاركت في كأس العالم الأخير وحطوها في التصنيف😳 pic.twitter.com/jYtgTAo1Od — محمد (@Next_2023) December 20, 2022

تصنيف الفيفا للمنتخبات 2022 ويكيبيديا

وفي مقالنا تصنيف الفيفا للمنتخبات ديسمبر بعد كأس العالم 2022- تصنيف الفيفا للمنتخبات 2023، الذي جاء للحديث عن تصنيف الفيفا للمنتخبات، فقد تقدم من المركز 22 إلى المركز 11 في تصنيف فيفا، بعد تحقيقه 4 انتصارات وتعادل وهزيمتين في المونديال، أما السعودية: تقدمت من المركز 51 إلى 49، بعد انتصارها التاريخي على الأرجنتين في المونديال، فيما حل تونس في المركز 30، بالرغم من انتصارها التاريخي على فرنسا، والسبب هزيمتها من أستراليا.





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وبشأن منتخب قطر، فقد تراجع 10 مراكز، من المركز 50 إلى 60، بعد تعرض المنتخب لـ3 هزائم في المونديال، وأما مصر والجزائر، حافظ المنتخب المصري على مركزه الـ39، بالرغم من الانتصار على بلجيكا في ودية سبقت المونديال. وتراجع المنتخب الجزائري 3 مراكز، من المركز 37 إلى 40.

تصنيف الفيفا للمنتخبات ديسمبر

وفي مقالنا تصنيف الفيفا للمنتخبات ديسمبر بعد كأس العالم 2022- تصنيف الفيفا للمنتخبات 2023، سنوضح لكم أن المنتخب الأرجنتيني بطل العالم مؤخرا فيفا قطر2022، قد صعد مرتبة واحدة للمركز الثاني، فيما تقدم المنتخب الفرنسي مرتبة واحدة أيضا محتلا المركز الثالث.

أما المنتخب البلجيكي قد تراجع للمركز الرابع في لائحة التصنيف الجديدة التي يصدرها "الفيفا" بشكل دوري، فيما احتفظ المنتخب الإنكليزي المركز الخامس، وصعدت كرواتيا من المرتبة 12 إلى الثامن بعد الوصول لنصف النهائي واحتلالها للمركز الثالث في كأس العالم، بينما تراجعت إسبانيا من السابع إلى العاشر، وتقدم هولندا من الثامن إلى السادس.

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تصنيف الفيفا للمنتخبات 2023

وفي مقالنا تصنيف الفيفا للمنتخبات ديسمبر بعد كأس العالم 2022- تصنيف الفيفا للمنتخبات 2023، سنرفق لكم مقطع فيديو قصير يوضح لكم أبرز تصنيف الفيفا للمنتخبات 2023 وكذلك تصنيف الفيفا للمنتخبات ديسمبر، خاصة بعد اعلان الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" تنصيف المنتخبات بعد كأس العالم.