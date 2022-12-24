"الدفاع الروسية"تعلن مقتل أكثر من 150 جنديا في أوكرانيا

أعلنت وزارة "الدفاع الروسية"، أن العمليات العسكرية خلال اليوم الماضي، أسفرت عن مقتل أكثر من 150 جنديا أوكرانيا، بالإضافة إلى القضاء على وحدة من المرتزقة الأجانب باتجاه دونيتسك.

وقالت الوزارة في تصريح صحفي:" إن قوات المدفعية استهدفت الوحدات العسكرية الأوكرانية في اتجاه كوبيانسك، ما أسفر عن خسائر في الأرواح والمعدات، كما تم القضاء على نحو 50 جنديا أوكرانيا وتدمير 4 مركبات قتالية مدرعة وشاحنتين في مقاطعة خاركوف".

وأضافـت:" وفي اتجاه كراسنو-ليمان، ونتيجة لضربات نفذها سلاح الجو الروسي، وكذلك القصف المدفعي على مواقع وحدات لواء الدفاع الإقليمي 111 واللواء 25 المحمول جوا، تم القضاء على أكثر من 40 جنديا أوكرانيا، وتدمير عدد من الآليات العسكرية".

وفي محور دونيتسك، بينت الوزارة أن خسائر الجيش الأوكراني قد بلغت خلال اليوم الماضي أكثر من 100 جندي، بينهم مرتزقة أجانب.

كما بينت الوزارة، أسقطت سلاح الجو الروسي مقاتلة أوكرانية من نوع "سو-27" في جمهورية دونيتسك الشعبية، بالإضافة إلى ذلك، تم إسقاط 3 مروحيات تابعة للقوات الأوكرانية، واحدة من طراز "مي-24" و اثنتان من نوع "مي-8".