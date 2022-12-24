الدفاع الروسية: مقتل العشرات من الجنود الاوكرانيين في الساعات الأخيرة

أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم السبت، عن تمكن وحدات من الجيش الروسي من قتل 150 جندياً أوكرانياً خلال يوم أمس.

وحسب الدفاع الروسية، فأن قوات المدفعية استهدفت الوحدات العسكرية الأوكرانية في اتجاه كوبيانسك بضربات دقيقة، ما أسفر عن خسائر في الأرواح والمعدات.

وقضت القوات المدفعية الروسية على نحو 50 جنديا أوكرانيا وتدمير 4 مركبات قتالية مدرعة وشاحنتين في مقاطعة خاركوف، وفقًا لوزارة الدفاع.

كما وقضت في كراسنو-ليمان على أكثر من 40 جنديا أوكرانيا، وتدمير عدد من الآليات العسكرية، فيما في محور دونيتسك بلغت خسائر الجيش الأوكراني أكثر من 100 جندي، بينهم مرتزقة أجانب.

وفي جمهورية دونيتسك الشعبية، ووفقًا لوزارة الدفاع الروسية، فقد تم إسقاط 3 مروحيات تابعة للقوات الأوكرانية، واحدة من طراز "مي-24" و اثنتان من نوع "مي-8".