أمريكا: إلغاء آلاف الرحلات الجوية جراء العواصف الثلجية

ذكرت وسائل إعلامية، اليوم السبت، أنه جرى إلغاء آلاف الرحلات الجوية في المطارات الأمريكية تزامنًا مع أعياد الميلاد جراء العواصف الثلجية التي تشهدها البلاد.

وقالت وكالة "Associated Press"، ان مناطق كبيرة من أمريكا انقطع عنها الكهرباء، حيث تسببت العواصف الثلجية والرياح القوية، في انقطاع التيار الكهربائي عن أكثر من 1 مليون منزل وشركة أمريكية يومي الجمعة والسبت.

وولفتت إحدى شركات الطيران أنه تم إلغاء 5700 رحلة في مطارات الولايات المتحدة.

وفي كندا، ألغت شركة الطيران الوطنية WestJet جميع الرحلات الجوية في مطار تورونتو الدولي، في المجموع، تم إلغاء أكثر من 30% من رحلات المطار، يوم الجمعة.

ووفق المصادر الامريكية فقد تسببت العواصف الثلجية بوفاة العشرات من جراء الحوادث في الولايات المتحدة، ففي ولاية أوهايو وحدها توفي شخصان، إثر اصطدام قرابة الـ 50 سيارة على الطريق السريع، وفي ولاية ميسوري، فقد سائق السيطرة، وانزلقت سيارته في جدول، وتوفي 3 أشخاص آخرون في ولاية كانساس، بسبب العواصف التي أدت لتجمد الطرق، ما دفع السلطات الأمريكية لإغلاق العديد من الطرق الرئيسية في أرجاء البلاد، للحفاظ على السلامة العامة.

وأوضحت الأرصاد الجوية الأمريكية، أنه لم يسبق أن ضربت عاصفة بهذا الحجم الولايات المتحدة، فهي تمتد على طول الحدود مع المكسيك، من البحيرات العظمى بالقرب من كندا وصولا إلى ريو غراندي جنوبي البرازيل.