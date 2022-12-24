الاحتلال يمدد عزل أسير من "الجهاد الاسلامي" لمدة شهر كامل

مددت سلطات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم السبت، مجددًا عزل الأسير حسام عدنان توفيق عابد ابن محافظة جنين شمال الضفة الغربية المحتلة.

وذكرت مهجة القدس للشهداء والأسرى والجرحى، أن سلطات الاحتلال الصهيوني مددت مجددًا عزل الأسير حسام عدنان توفيق عابد من بلدة كفر دان بمحافظة جنين، لمدة شهر.

وأشارت إلى أن الأسير يقبع حاليًا في زنازين العزل الانفرادي في سجن رامون؛ وهو أحد أعضاء الهيئة القيادية العليا لأسرى حركة الجهاد الإسلامي في سجون الاحتلال.

يشار إلى أن قوات الاحتلال ما زالت تعتقل خمسة آلاف أسير وأسيرة داخل السجون وسط ظروف إنسانية صعبة للغاية.