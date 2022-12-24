تحديث تردد قناة ATV التركية الجديد مترجمة 2023 على القمر الصناعي نايل سات وعرب سات ، وعلى العديد من محركات البحث يبحث الملايين من الأشخاص من متابعي هذه القناة الجميلة والرائدة في الوصول إلى تردد قناة atv التركية الذي من خلاله سوف تشاهدون جميع المسلسلات والأفلام التي تعرضها هذه القناة الجميلة والرائعة على مدار الساعة بدون توقف وبجودة عالية كما أن القناة التي يقع مقرها في انقرة تقوم بين الحين والأخر في تحديث مسلسلاتها وافلامها في استمالة الجمهور وجذبه لها وعن كامل التفاصيل فهو التالي:

تردد قناة ATV التركية الجديد 2023 نايل سات

القمر الصناعي: نايل سات.

التردد والاستقطاب: 10796 (أفقي).

ترميز القناة: 27500.

معامل التصحيح: تلقائي.

تردد قناة ATV التركية على تركسات

القمر الصناعي : تركسات

التردد : 11628

الترميز : 27500

الاستقطاب : H

معامل تصحيح الخطأ : 5/6

تردد قناة ATV التركية على عرب سات

التردد: 12692

الاستقطاب: العمودي

القمر الصناعي: عربسات

الاتجاه: 5/6

معامل تصحيح الخطأ: 27500

الجودة: SD

ضبط تردد قناة ATV التركية على الرسيفر

وبعد أن تعرفنا على التردد يمكن لكم الآن وبكل سهولة تامة التعرف على خطوات ضبط التردد وهو التالي: أولا: قم بفتح القائمة الرئيسية باستخدام جهاز التحكم عن بعد، وبعدها قم بالنقر على اختيار التنزيل اليدوي للقناة.

ثانيا: وفي الخطوة الثانية ، قم بوضع تردد قناة أي تي في التركية 2023 المذكور في الأعلى ، وبعدها تُعرض لك خانة أخرى لاختيار القمر الصناعي الخاص بكل جهاز.

ثالثا: وفي الخطوة الثالثة ، وبعد إتمام وضع التردد يطلب منك إدخال بعض البيانات البسيطة التي لا تجد صعوبة فيها.

رابعا: وبعد الانتهاء من الخطوة السابقة ، قم بعدها بتأكيد ما قمت بإدخاله بالنقر على كلمة ok الموجودة، أو أي كلمة أخرى تدل على التأكيد.

خامسًا: وفي الخطوة الأخيرة من عملية ضبط التردد على شاشات التلفاز ، يترتب عليكم حفظ المعلومات التي قمت بتدوينها، وعندها تجد القناة بالفعل على جهازك.

تردد قناة ATV التركية

مسلسلات قناة ATV التركية

وبعد أن تعرفنا على خطوات ضبط تردد قناة ATV التركية يمكن لكم الآن التعرف على أسماء مسلسلات القناة أولا: ابنة السفير. زهور الثالوث. العشق الأسود. اشرح أيها البحر الأسود. لا أحد يعلم. ويأتي المسلسل الشهير قيامة عثمان في المرتبة السادسة .

وحول برامج القناة التي استطاعت ان تجذب الملايين من الأشخاص إليها ، فهي التالي: أولا: نحو الصداقة. ثانيا: القرآن والسنة. ثالثا: الإفطار مع نهاد. رابعا: إسراء في إيرول. خامسا: نحن في المنزل.

وفي نهاية المقالة التي حرصنا على كتابتها حول تردد قناة أي تي في ATV التركية 2023 على النايل سات وعرب سات HD نتمنى ان تكون قد نالت اعجابكم .