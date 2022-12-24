عباس: اغتيال الأسير "أبو حميد" جريمة حرب مكتملة الأركان

أكد رئيس السلطة محمود عباس، اليوم السبت، أن عملية اغتيال ناصر أبو حميد "جريمة حرب مكتملة الأركان".

وقال عباس بمستهل اجتماع في مدينة رام الله، إن حياة ناصر أبو حميد تلخص واقع الظلم الذي يعيشه الشعب الفلسطيني الذي طال أمده.

وحمل حكومة الاحتلال "الإسرائيلية" المسؤولية الكاملة عن قتله.

وأضاف عباس: " سنقوم بحملة دولية واسعة من أجل وضع الجميع أمام مسؤولياتهم القانونية والتاريخية من أجل توفير الحماية الدولية لشعبنا الأعزل في الضفة والقدس الشرقية وغزة".

وشدد على أنه من غير المقبول أن يواصل العالم الصمت وإدارة الظهر لجرائم "إسرائيل" ضد الفلسطينيين.