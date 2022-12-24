هيئة الأسرى: 14 عاماً على جريمة إعدام الأسير الشهيد جمعة الكيالة

قالت هيئة شؤون الأسرى والمحررين:" أن اليوم الرابع والعشرين من كانون الأول/ ديسمبر، ذكرى ارتقاء الأسير الشهيد جمعة إسماعيل موسى الكيالة من القدس، والذي أعدم بجريمة طبية فيما يسمى مستشفى سجن الرملة عام ٢٠٠٨".

وأضافت الهيئة:" أن الأسير الكيالة الذي اعتقل بتاريخ 23/3/1993، يعتبر من الأسرى القدامى، الذين اعتقلوا قبل توقيع اتفاقية أوسلو، وكان عند استشهاده في عامه ١٦ من الاعتقال، وكان قد صدر بحقه سابقاً حكماً بالسجن مؤبداً و ( ١٠ ) سنوات".

وأوضحت أن الأسير الشهيد أبو إسماعيل الكيالة، أعدم بجريمة طبية، حيث ترك فريسة للمرض الذين نال منه، ولم يتخذ الاحتلال وإدارة سجونه أي خطوات جدية لعلاجه وإنقاذ حياته.

وأردفت الهيئة:" الجرائم الطبية لا زالت قائمة وتنفذ بحق أسرانا ومعتقلينا، حيث ارتفعت قائمة شهداء الحركة الأسيرة الى 233 شهيداً، وذلك بعد جريمة إعدام الأسير القائد ناصر أبو حميد يوم الثلاثاء الماضي".

وهنا لا بد من الإشارة إلى أن سلطات الاحتلال لا زالت تحتجز ١١ جثماناً لأسرى ارتقوا في سجون الاحتلال، وهم:

- الشهيد الأسير أنيس دولة محتجز جثمانه منذ استشهاده بتاريخ 31/8/1980.

- ‎الشهيد الأسير عزيز عويسات محتجز جثمانه منذ استشهاده بتاريخ 20/5/2018

‎-الشهيد الأسير فارس بارود محتجز جثمانه منذ استشهاده بتاريخ 6/2/2019.

‎-الشهيد الأسير نصار طقاطقة محتجز جثمانه منذ استشهاده بتاريخ 16/7/2019.

‎-الشهيد لأسير بسام السايح محتجز جثمانه منذ استشهاده بتاريخ 8/9/2019.

‎-الشهيد الأسير سعدي الغرابلي محتجز جثمانه منذ استشهاده بتاريخ 8/7/2020.

‎-الشهيد الأسير كمال أبو وعر محتجز جثمانه منذ استشهاده بتاريخ 10/11/2020.

‎-الشهيد الأسير سامي عابد العمور محتجز جثمانه منذ استشهاده بتاريخ 18/11/2021.

‎-الشهيد الأسير داود الزبيدي محتجز جثمانه منذ استشهاده بتاريخ 15/5/2022.

‎-الشهيد الأسير محمد ماهر تركمان محتجز جثمانه منذ استشهاده بتاريخ 14/10/2022.

‎-الشهيد الأسير ناصر أبو حميد محتجز جثمانه منذ استسهاده بتاريخ 20/12/2022.