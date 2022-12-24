وزارة الأسرى: نتابع ببالغ الخطورة توجهات حكومة الاحتلال الترويج لما يسمى "قانون الإعدام" بحق الأسرى

أكدت وزارة الأسرى والمحررين، صباح اليوم السبت، أنها تتابع ببالغ الخطورة الأصوات والتوجهات لدى حكومة الاحتلال ببدء الترويج لما يسمى "قانون الإعدام" بحق الأسرى الفلسطينيين.

وقالت وزارة الأسرى والمحررين في بيان لها: "هذه ️المحاولات تعكس مدى العنصرية اليهودية وتعزيز حالة الحقد والإنتقام التي أصبحت تسيطر على تفكير قادة الاحتلال في التعامل مع الأسرى".

و️أضافت :"الاحتلال بكل ما يملك من أدوات وإمكانيات فشل على مدار عقود طويلة في تحقيق هدفه بكسر إرادة الأسرى".

و️أردفت الوزارة :"الاحتلال يمارس عملية الإعدام بحق الأسرى بأشكال مختلفة أبرزها سياسة الإهمال الطبي وإطلاق النار على المعتقلين ميدانيًا".

و️أشارت إلى أنه في ظل المنعطف الخطير الذي تمر به الحركة الأسيرة فإننا نطلق مبادرة وطنية لكل مكونات شعبنا للإلئتام فورًا لوضع برنامج وطني موحد يؤسس لمرحلة جديدة.