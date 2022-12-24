صحة غزة: توقعات بحل أزمة التصوير والأشعة خلال ٦ شهور

️ أفاد مدير الأشعة والتصوير الفني بوزارة الصحة في غزة د. إبراهيم عباس، بأن هناك تزايد في عدد المرضى الذين يحتاجون للتصوير الطبي، لاسيما الأشعة العادية في ظل تزايد حدة الانفلونزا ليتم تشخيصهم بالشكل الصحيح وإعطائهم العلاج المناسب.

وأكد عباس في تصريحات إذاعية، أن الوزارة تواجه نقصاً في عدد الأجهزة مما يعرقل تقديم خدمة التصوير الطبي للمرضى بالشكل المطلوب، مبينًا أن الاحتلال يمنع دخول الأجهزة الطبية منذ ٧ شهور وهناك تعطل في الأجهزة داخل المستشفيات.

وأشار إلى أن الوزارة لجأت لبعض المؤسسات لجلب أجهزة التصوير الطبي، وعقدنا اتفاقيات مع بعض المراكز الخاصة لتغطية جزء من التصوير.

وأوضح عباس، أن اللجنة القطرية ستزود مستشفى حمد بجهاز رنين مغناطيسي، وسيتم التصوير فيه بنفس سعر التصوير في وزارة الصحة.

ولفت أن المواطن سيتمكن من الوصول لخدمة التصوير بالرنين، وأتوقع خلال ٦ شهور أن تحل الأزمة.