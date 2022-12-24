تعرف على أجمل الأدعية وعبارات التهنئة لاستقبال العــــام الجديد 2023

تعرف على أجمل الأدعية وعبارات التهنئة لاستقبال العــــام الجــديــد 2023، نقدم لكم في وكالة فلسطين اليوم الإخبارية في هذا المقال أجل العبارات والأدعية التي تقال للتهنئة بالعام الجديد 2023، خاصةً أنه لم يبقى حيث لم يتبقى سوى أيام معدودة على حلول العام الجديد، الذي يتمنى الكثيرون أن يحقق لهم الله أحلامهم وأمانيهم في هذا العام، وقد زادت نسبة البحث مؤخراً عن هذه الأدعية وعبارات التهنئة، ونتيجة للزيادة الكبيرة في البحث عن الموضوع عبر محركات البحث العالمية ومحرك البحث الشهير جوجل، لذلك قررنا في فريق " ، نقدم لكم في وكالة فلسطين اليوم الإخبارية في هذا المقال أجل العبارات والأدعية التي تقال للتهنئة بالعام الجديد 2023، خاصةً أنه لم يبقى حيث لم يتبقى سوى أيام معدودة على حلول العام الجديد، الذي يتمنى الكثيرون أن يحقق لهم الله أحلامهم وأمانيهم في هذا العام، وقد زادت نسبة البحث مؤخراً عن هذه الأدعية وعبارات التهنئة، ونتيجة للزيادة الكبيرة في البحث عن الموضوع عبر محركات البحث العالمية ومحرك البحث الشهير جوجل، لذلك قررنا في فريق " فلسطين اليوم " كتابة مقالة بعنوان: تعرف على أجمل الأدعية وعبارات التهنئة لاستقبال العــــام الجــديــد 2023 ، ولمعرفة كافة التفاصيل نرجو من سيادتكم متابعة المقال حتى النهاية .

التهنئة بالعام الجديد 2023

ويحرص الكثير من الناس وبشكل سنوي دوري على إرسال أفضل الأدعية لاستقبال العام الجديد لتهنئة أصحابهم وأحبابهم بهذه المناسبة متمنين لهم عامًا جديدًا سعيدًا مليء بالنجاح والسعادة والتوفيق، وتعد الأدعية من أفضل العبادات، التي يقوم بها العبد بسؤال خالقه كل ما يتمنى ويحتاج.





أولاً: أدعية استقبال العام 2023:

ونقدم لكم في بداية مقالنا مجموعة من الأدعية والجميلة لاستقبال العام الجديد والتي يبحث عنها المتابعين باستمرار وهي كما يلي:

- "يا رب إني أسألك فواتح الخير، وخواتمه، وجوامعه، وأوله وآخره، وظاهره وباطنه، والدرجات العلى من الجنة، اللهم إني أسألك أن ترفع ذكري، وتضع وزري، وتطهر قلبي، وتحصن فرجي، وتغفر لي ذنبي، وأسألك الدرجات العلى من الجنة، اللهم إني أسألك أن تبارك في سمعي، وفي بصري، وفي روحي، وفي خَلقي، وفي خُلقي، وفي أهَلْي، وفي محياي، وفي عملي وتقبل حسناتي."

- "اللهُم إنا نستودعك سنة مضت من عمرنا بأن تغفرها لنا، وترحمنا وتعفو عنا وأن تُبارك لنا في أيامنا القادِمة، وتصلح أنفسنا وتُيسر أمرنا".

- "اللهم إني أسألك خير المسألة، وخير الدعاء، وخير النجاح، وخير الثواب، وثبتني وثقل موازيني، وحقق إيماني، وارفع درجتي، وتقبل صلاتي، واغفر خطيئاتي، وأسألك الدرجات العلى من الجنة."

- "يا رب مع بداية العام الجديد اكتب لنا الخير فيه واجعله ختام لأحزاننا وبداية لحياة جديدة مليئة بالسعادة".

- "ربي اغفر لي ما مضى، وأصلح لي ما بقي، وأعوذ بك من شرها اللهم اجعله عامًا ملئ بالسعادة والفرح".





أجمل أدعية استقبال العام الجديد 2023

كذلك نجد أن من الأمور المحمودة في بداية كل عام جديد تبادل الأدعية والتهاني استبشاراً بالخير وحسن الظن بالله، ومن أجمل أدعية استقبال العام الجديد ما يلي:

- "في بداية هذا العام الجديد، اللهم عام بلا أوجاع بلا فقد بلا هموم سنة خفيفة لطيفة سنة تتغير فيها أقدارنا إلى ما نتمنى."

- "مع بداية العام الجديد يا رب نستودعك أهالينا وأنفسنا من الحوادث والفواجع ومن كل عين ومرض وهم وغم واجعله عام مليء بالأفراح وكل ما يسرنا يا كريم."

- "اللهم قد أقبل علينا عام جديد نسألك من خيره ونعوذ بك من شره.".

عبارات وداع اليوم الأخير من العام

وهناك مجموعة من الأدعية التي يتبادلها الأحباب لوداع العام الماضي عند الله واستقبال العام الجديد بالاستبشار بالخير والثقة في الله وكل ما سيكتبه الله تعالى، ومنها كالتالي:

- "ربي إني استودعتك السنة الجديدة، يا رب اجعلها مليئة بالتوفيق والسعادة، اللهم إني استودعتك فتحها ونورها وبركتها وهداها وأعوذ بك من شر ما فيها وشر ما بعدها."

- "اللهم اختم لنا عامنا الماضي بالصالحات وبارك لنا في السنة الجديدة واجعل الفرح واليسر فيها."

- "اللهم إني استودعتك عام مضى من عمري فاغفر لي ما كان فيه واكتب لي الخير وبارك لي في هذا العام واجعله عام أجمل مما مضى واجعله بداية لأجمل الأقدار."

- "نسألك اللهم أن تجعله عام خير وأن تنصر الإسلام والمسلمين وأسألك اللهم عملا يقربني إليك يا ذا الجلال والإكرام وصل الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم."

- "اللهم اغفر لي ذنوب فعلتها في عام مضى وأصلح نفسي واسترني وأكرمني في العام الجديد واجعله بداية هداية ونور وسرور وفرج يأرب العالمين."



