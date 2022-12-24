خلال أسبوع.. حالة وفاة و35 إصابة في 73 حادث سير في غزة

كشفت إدارة المرور والنجدة في الشرطة، اليوم السبت، إحصائية حوادث السير بغزة خلال الأسبوع الماضي (17-23 ديسمبر 2022).

وذكرت شرطة المرور، إن 73 حادث سير وقعت خلال الأسبوع الماضي نتجت عنها وفاة واحدة و35 إصابة، منها إصابتين خطيرتين، و11 إصابة متوسطة، فيما أصيب 22 مواطنًا بإصابات طفيفة.

وقالت، إن الطفل إبراهيم صبري سليمان الكرمي (سنة و3 شهور)، سكان خانيونس، أُصيب بجراح خطيرة في حادث دهس بتاريخ 17 ديسمبر الجاري، ومكث في العناية المكثفة، إلى أن توفي أمس الجمعة.

وأضافت أن أضرارًا ماديةً وتلفيات لحقت بـ 87 مركبة ومكونات الطريق، من بينها 7 دراجات نارية، جراء حوادث السير.