أسعار الدولار في لبنان اليوم السبت 24-12-2022، يبحث الكثير من المتابعين في هذه الأوقات عن أسعار الدولار في لبنان مقابل الليرة اللبنانية، وهي من الموضوعات الهامة التي يتابعها الكثيرون وبشكل مستمر، وخاصة من التجار والمستثمرين الذي يهتمون بكل ارتفاع او انخفاض لأسعار الدولار، وفي الآنة الأخيرة زادت عمليات البحث عن الموضوع عبر محركات البحث العالمية ومحرك البحث الشهير جوجل، قررنا في فريق "فلسطين اليوم" كتابة مقالة بعنوان: أسعار الدولار في لبنان اليوم السبت 24-12-2022، ولمعرفة كافة الأسعار نرجو منكم متابعة المقال حتى النهاية، آملين أن ينال على إعجابكم.

الدولار في لبنان

انخفضت أسعار صرف الدولار الأمريكي في لبنان، اليوم السبت 24 ديسمبر 2022، أمام الليرة اللبنانية، في مطلع التعاملات الصباحية.

سعر الدولار اليوم في لبنان

وصل سعر الدولار الأمريكي في لبنان بتعاملات السوق السوداء، مقابل الليرة اللبنانية اليوم السبت 24-12-2022، إلى مستوى 45.450 ليرة للشراء، و 45.250 ليرة للبيع، وذلك بعد أن كان يوم أمس مستوى 46.100 ليرة للشراء، و 45.900 ليرة للبيع مقابل الدولار الأمريكي.

سعر الدولار في كل البنوك والمصارف

منصىة صيرفة

واستقر سعر الدولار عبر منصة صيرفة أمام الليرة، حيث وصل عند 30.600 ليرة لبنانية للدولار الواحد، وفقاً لأسعار صرف العمليات التي نُفذت من قبل المصارف ومؤسسات الصرافة على المنصة.

سعر الدولار في مصرف لبنان

أعلن مصرف لبنان المركزي، أن سعر صرف السحب من الودائع الدولارية بالليرة اللبنانية وصل إلى 8000 ليرة للدولار.



