هكــذا تم نقل زيلينسكي إلى واشنطن للقاء بايدن..!

كشفت وسائل إعلام أمريكية، عن الطريقه التي غادر بها الرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي، للمرة الأولى، منذ بداية العملية العسكرية الروسية، إلى الولايات المتحدة الأميركية، من أجل لقاء الرئيس جو بايدن.

وقالت وكالة "بلومبيرغ" للأنباء :"إنّ نقل زيلينسكي جرى في "ظروفٍ شديدة السرية"، إذ نُقل في رحلة قطار سرية إلى بولندا، ليل الثلاثاء".

ويُشار إلى أنه في وقتٍ مُبكّر من يوم الأربعاء، وصل زيلينسكي إلى مدينة برزيميسل الحدودية جنوبي بولندا، إذ شوهد في محطة القطار، برفقة السفيرة الأميركية لدى أوكرانيا، بريدجيت برينك، وفقاً لما صورته قناة "TVN" الخاصة.

وأظهرت صور من التلفزيون البولندي قطاراً أوكرانيا، باللونين الأزرق والأصفر، وبمحاذاته عدد من المرافقين يسيرون على طول رصيف قطار، رفقةَ زيلينسكي، الذي ارتدى خلافاً للبروتوكولات سترة عسكرية خضراء وبنطالاً عسكرياً.

وفي الخطوة التالية، استقلت المجموعة عدداً من السيارات، بينها سيارة من طراز "شيفروليه سوبربان" سوداء، وهو الطراز المفضل في السيارات الحكومية الأميركية.

وبعد ذلك بوقتٍ قصير، أظهرت بيانات الرحلة طائرة "بوينغ" من طراز "سي 40 بي"، تابعة للقوات الجوية، يُعتقد أنها نقلت زيلينسكي، إذ أقلعت من مطار رزيسزو على بعد نحو 80 كيلومتراً إلى الغرب من المطار.

وبعد ذلك اتجهت الطائرة في اتجاه الشمال الغربي نحو بريطانيا، لكن قبل أن تدخل المجال الجوي فوق بحر الشمال، قامت طائرة تجسس تابعة لحلف شمال الأطلسي (الناتو) بمسح المنطقة.

ولفتت الوكالة إلى أنّ طائرة مقاتلة أميركية، من طراز "أف 15"، أقلعت من قاعدة في انجلترا، رافقت رحلة زيلينسكي في جزءٍ من مسارها.

وبعد نحو 10 ساعات من الإقلاع، وعدة ساعات أخرى من سفر زيلينسكي، هبطت الطائرة في قاعدة "أندروز" المشتركة في ماريلاند بالقرب من واشنطن، إذ توجه إلى "بلير هاوس"، دار الضيافة الرئاسية في بنسلفانيا.

وأوضحت "بلومبرغ" أنّ فريقاً من الاستخبارات الأميركية كُلّف حماية الرئيس الأوكراني، كما هي الحال بالنسبة إلى جميع رؤساء الدول الزائرين.