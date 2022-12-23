سعر الدولار في السوق السوداء السورية اليوم السبت 24 ديسمبر 2022

سعر صرف الدولار الأمريكي و العملات الأجنبية الأخرى في سوريا اليوم السبت 24 ديسمبر 2022، تزداد عمليات البحث في ساعات الصباح الأولى عن سعر صرف الدولار مقابل الليرة السورية، حيث تحظى أسعار العملات في سوريا باهتمام واسع من قبل التجار و رجال الأعمال و المهتمين بعالم المال و الصيرفة، و لذلك يرصد لكم فريق "وكالة فلسطين اليوم الإخبارية" في هذا المقالة سعر صرف الدولار مقابل الليرة السورية في بداية تداولات اليوم السبت 24 ديسمبر 2022، في السوق الموازية غير الرسمية (السوداء).

سعر صرف الدولار اليوم بالسوق الموازية في سوريا

شهد سعر صرف الدولار استقراراً اليوم في بالسوق السوداء السورية، مع بداية التعاملات الصباحية اليوم السبت 24-12-2022، ليبقى عند 6230 ليرة للشراء، و6300 ليرة للبيع، مقابل نفس السعر خلال تعاملات أمس، بحسب منصة "الليرة اليوم" لرصد سعر العملة السورية.

سعر الدولار في سوريا اليوم

بحساب السعر وفقا للسوق السوداء فإن 100 دولار تساوي نحو 630 ألف ليرة سورية (أكثر من نصف مليون ليرة سورية).

سعر اليورو اليوم في سوريا في السوق السوداء

على جانب آخر تراجع أيضا سعر صرف اليورو اليوم في سوريا بالسوق السوداء إلى 6592 ليرة للشراء، و6672 ليرة للبيع، مقابل 6605 ليرات للشراء، و6684 ليرة للبيع، أمس.

سعر الليرة التركية اليوم في سوريا في السوق السوداء

وهبط سعر صرف الليرة التركية اليوم في السوق السوداء بسوريا إلى 331 ليرة للشراء، و337 ليرة للبيع، مقابل 332 ليرة للشراء، و337 ليرة للبيع، بنهاية تداولات أمس.