سعر صرف الدولار مقابل الجنيه السوداني اليوم السبت 24 ديسمبر 2022

سعر صرف الدولار الأمريكي و العملات الأجنبية الأخرى مقابل الجنيه السوداني اليوم السبت 24 ديسمبر 2022، يرصد لكم فريق "وكالة فلسطين اليوم الإخبارية" في هذه السطور أسعار العملات و الدولار الأمريكي في السودان، حيث رصدنا عمليات بحث متزايدة عن أسعار الدولار في بنوك السدان و السوق الموازية.

و شهد سعر صرف الدولار في السودان استقراراً مقابل الجنيه السوداني اليوم السبت 24-12-2022 في البنوك والسوق السوداء.

سعر الدولار اليوم في السودان في السوق السوداء

استقر سعر الدولار اليوم في السودان لدى السوق السوداء عند مستوى 580 جنيهاً.

سعر الدولار اليوم في بنوك السودان

جاء السعر وفقا لبيانات البنك المركزي السوداني كما يلي:

البنك السعودي السوداني: 575 جنيها للشراء – 579.31 جنيه للبيع.

بنك الادخار والتنمية الاجتماعية: 574.41 جنيه للشراء – 578.72 جنيه للبيع.

بنك النيل الأزرق المشرق: 579 جنيها للشراء - 583.34 جنيه للبيع.

البنك السوداني الفرنسي: 576.55 جنيه للشراء - 580.87 جنيه للبيع.

أسعار العملات اليوم في السودان

استقرت أسعار العملات في السوق السوداء بالسودان حيث سجل سعر اليورو اليوم في السودان 570 جنيها، وبقي سعر الجنيه الاسترليني عند 713 جنيها.

كما بقي سعر الدرهم الإماراتي اليوم في السوق السوداء بالسودان عند 157 جنيها، وسجل الريال القطري 156 جنيها، والدينار البحريني 1500 جنيه.

و استقر سعر الريال السعودي لدى السوق السوداء في السودان عند مستوى 153 جنيهاً.

وحافظ سعر الجنيه المصري اليوم في السودان على مستواه عند 32 جنيهاً