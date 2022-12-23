سعر صرف الدولار مقابل الجنيه المصري في البنوك و السوق الموازية اليوم السبت 24-12-2022

سعر صرف الدولار مقابل الجنيه المصري بتعاملات اليوم السبت 24 ديسمبر 2022، يحظى سعر صرف الدولار في مصر باهتمام واسع من قبل الكثير من المصريين، و خصوصاً أصحاب المال و الأعمال، و لا سيما بعد قرار البنك المركزي برفع سعر الفائدة، و لذلك يسعى فريق "وكالة فلسطين اليوم الإخبارية" لرصد كافة التحديثات على أسعار الدولار في بنوك مصر و السوق السوداء، كما جاءت في التعاملات الصباحية اليوم السبت 24-12-2022.

سعر الدولار في مصر اليوم

شهدت أسعار صرف الدولار في مصر تبايناً في بداية تعاملات اليوم السبت 24-12-2022 وسط ترقب لتداعيات قرار البنك المركزي المصري برفع سعر الفائدة على الجنيه.

و كان البنك المركزي المصري قرر يوم أمس الخميس رفع أسعار الفائدة لليلة واحدة أكثر من المتوقع بواقع 300 نقطة أساس، محذرا من تزايد الضغوط التضخمية.

سعر الدولار اليوم في مصر

و ارتفع سعر الدولار في مصر على شاشة البنك المركزي المصري بشكل طفيف، حيث ارتفع إلى 24.67 جنيه للشراء، و24.75 جنيه للبيع، مقابل 24.66 جنيه للشراء، و24.74 جنيه للبيع في ختام تداولات أمس.

سعر الدولار اليوم في السوق السوداء

و تشهد السوق الموازية في صفحات التواصل الاجتماعي أرقاماً غير مسبوقة للدولار بأسعار تتراوح بين 32 و36 جنيهاً وتصل إلى 38 جنيهاً في مناطق الصعيد.

سعر الدولار اليوم في البنوك المصرية

أبوظبي الإسلامي: 24.72 جنيه للشراء - 24.75 جنيه للبيع

المصري الخليجي: 24.72 جنيه للشراء - 24.75 جنيه للبيع

الأهلي الكويتي: 24.70 جنيه للشراء - 24.75 جنيه للبيع

الإسكندرية: 24.70 جنيه للشراء - 24.75 جنيه للبيع

سعر الدولار اليوم في البنك الأهلي المصري

واستقر سعر صرف الدولار في التعاملات الصباحية لدى البنك الأهلي المصري، عند مستوى 24.64 جنيه للشراء، و24.69 جنيه للبيع.

سعر الدولار اليوم في بنك مصر

كما بقي سعر صرف الدولار التعاملات المبكرة في بنك مصر، عند مستوى 24.64 جنيه للشراء، و24.69 جنيه للبيع.

سعر الدولار اليوم في البنك التجاري الدولي (cib)

بلغ سعر الدولار في البنك التجاري الدولي (cib) نحو 24.68 جنيه للشراء، و24.75 جنيه للبيع، مقابل 24.66 جنيه للشراء، و24.75 جنيه للبيع في ختام تداولات أمس.

سعر الدولار اليوم في بنك القاهرة

واستقر سعر الدولار اليوم في مصر بمستهل تعاملات بنك القاهرة عند مستوى 24.63 جنيه للشراء، و24.56 جنيه للبيع.