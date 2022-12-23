كتيبة جنين تستهدف عدداً من مواقع الاحتلال بالضفة الغربية بوابل من الرصاص

أعلنت كتيبة جنين، مساء الجمعة، استهداف مستوطنة شاكيد قرب جنين بالرصاص الحي في تمام الساعة الـ5:30.

وقالت الكتيبة في بلاغ عسكري: "بعون الله وقوته تمكن مجاهدونا ســ05:30م من استهداف«مستوطنة شاكيد» بصليات كثيفة من الرصاص وتحقيق اصابات مباشرة.

وذكرت إذاعة جيش الاحتلال أن أضرار في منزل للمستوطنين بمستوطنة شاكيد شمال الضفة بعد تعرضه لإطلاق نار من قبل مسلحين فلسطينيين.

و في وقت لاحق، استهدف مقاومون مستوطنة "ميراف" قرب بلدة جلبون شرق جنين بوابل كثيف من الرصاص.

كما استهدف المقاومون بوابل كثيف من الرصاص، قوات الاحتلال المتواجدة على الجدار الفاصل بمحيط حاجز الجلمة شمالي جنين.