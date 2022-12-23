بنوك مصر تبحث مصير سعر الفائدة بعد قرار البنك المركزي

أعلنت مصادر صحفية بأن لجان الأصول والخصوم "الأليكو" بالبنوك المصرية ستبدأ عقد اجتماعات يوم الأحد المقبل لبحث مصير سعر الفائدة على الشهادات والقروض بعد قرار البنك المركزي برفع سعر الفائدة 3%.

و أمس الخميس، قرر البنك المركزي رفع الفائدة 3% على الإيداع والإقراض في آخر اجتماع للجنة السياسة النقدية في 2022، لكبح جماح التضخم، حيث أصبح سعر الفائدة 16.25% على الإيداع و17.25% على الإقراض.

وستبحث لجان "الأليكو" رفع سعر الفائدة على الشهادات أجل 3 سنوات، وكذلك قروض الأفراد متمثلة في (القرض الشخصي والسيارات والسلع المعمرة والتمويل العقاري خارج مبادرة المركزي).

وسيتم أيضا بحث سعر الفائدة على الودائع قصيرة الأجل وحسابات التوفير العادية وال