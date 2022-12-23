بنوك مصر تبحث مصير سعر الفائدة بعد قرار البنك المركزي

فلسطين اليوم - غزة
الساعة 07:19 م
23 ديسمبر 2022
البنك المركزي المصري
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أعلنت مصادر صحفية بأن لجان الأصول والخصوم "الأليكو" بالبنوك المصرية ستبدأ عقد اجتماعات يوم الأحد المقبل لبحث مصير سعر الفائدة على الشهادات والقروض بعد قرار البنك المركزي برفع سعر الفائدة 3%.

و أمس الخميس، قرر البنك المركزي رفع الفائدة 3% على الإيداع والإقراض في آخر اجتماع للجنة السياسة النقدية في 2022، لكبح جماح التضخم، حيث أصبح سعر الفائدة 16.25% على الإيداع و17.25% على الإقراض.

وستبحث لجان "الأليكو" رفع سعر الفائدة على الشهادات أجل 3 سنوات، وكذلك قروض الأفراد متمثلة في (القرض الشخصي والسيارات والسلع المعمرة والتمويل العقاري خارج مبادرة المركزي).

وسيتم أيضا بحث سعر الفائدة على الودائع قصيرة الأجل وحسابات التوفير العادية وال

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