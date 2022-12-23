تطور جديد في اتصالات تطبيع العلاقات بين السعودية و "اسرائيل"

ذكرت وسائل الاعلام العبرية اليوم الجمعة بأن رئيس وزراء الاحتلال المكلف بنيامين نتنياهو يجري اتصالات مع ولي عهد السعودية محمد بن سلمان و الإدارة الأمريكية في مسعى منه للتوصل لتطبيع العلاقات مع السعودية.

و بحسب صحيفة يديعوت أحرونوت العبرية، فإن نتنياهو يسعى لعقد اتفاق تطبيع مع السعودية دون تقديم أي التزام من جانب نتنياهو في قضية حل الصراع (الإسرائيلي- الفلسطيني).

و نقلت الصحيفة العبرية عن مصادر قولها إن احتمالات نجاح هذه المحاولات ضئيلة، إلا أنها أشارت الى أن هناك تطور جديد في الاتصالات التي تجري بين الطرفين، و هو أن هناك استعداداً حقيقياً من طرف الجانب السعودي للتفاوض مع "إسرائيل"، بهدف عقد اتفاق على غرار اتفاق "ابراهام"، و انشاء تعاون استراتيجي بينهما ضد ايران.

وأفادت الصحيفة أن المفاوضات بين الطرفين كانت تجري تحت رعاية القيادة المركزية للجيش الأميركي، ولكن نقلت عن مصادر في واشنطن بأن الاتصالات أصبحت مباشرة منذ فترة طويلة، و أن الجانبين راضين عن النتائج.

و وفقاً للصحيفة العبرية، فإن نتنياهو اقترح اتفاق تطبيع علاقات خالٍ من أي التزام إسرائيلي بالتقدم في القضية الفلسطينية، ويتعهد بالامتناع عن ضم مناطق في الضفة الغربية طوال ولايته كرئيس حكومة وبعدها.