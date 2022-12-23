وفاة جورج كوهين الفائز بكأس العالم 1966 مع إنجلترا

توفي اليوم الجمعة، لاعب نادي فولهام السابق جورج كوهين، الفائز بكأس العالم 1966 لكرة القدم مع منتخب إنجلترا، عن عمر يناهزالـ 83 عاما.

وقال النادي عبر توتير: "الجميع في نادي فولهام لكرة القدم يشعرون بحزن عميق على رحيل واحد من أعظم لاعبينا على الإطلاق وشخص مهذب، هو جورج كوهين، الحائز على وسام الإمبراطورية البريطانية".

وبدأ مسيرته الكروية في عام 1964 ولعب 37 مرة مع منتخب بلاده، وأدى الظهير الأيمن دورا فعلا في تتويج المنتخب الوحيد بكأس العالم، كما أمضى كوهين مسيرته بالكامل في فريق واحد هو فولهام اللندني وشارك معه في 459 مباراة.