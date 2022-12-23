جماهير غفيرة تشيّع جثمان الشهيدة "الزعتري" في الخليل

شيّع مئات المواطنين، مساء اليوم الجمعة، جثمان الشهيدة مها كاظم الزعتري (24 عاما)، إلى مثواها الأخير في الخليل.

وسلم الاحتلال جثمان الشهيدة الزعتري، بعد ظهر اليوم، على حاجز ترقوميا العسكري غرب الخليل، بعد احتجازه بالثلاجات منذ استشهادها بالقرب من الحرم الإبراهيمي الشريف في العاشر من نيسان/ أبريل الماضي.

وأفادت المصادر المحلية أن مراسم التشييع انطلقت في جنازة عسكرية من المستشفى الأهلي بالخليل، باتجاه منزل عائلتها التي ألقت نظرة الوداع على جثمانها، قبل الصلاة عليه في مسجد الصفا، ومواراته الثرى في مقبرة الشهداء بضاحية البلدية.

وفتحت عائلة الشهيدة بيت عزاء في مقر رابطة الجامعيين وسط مدينة الخليل.

ويواصل الاحتلال "الإسرائيلي" احتجاز جثامين 117 شهيدا في الثلاجات، بينهم 12 طفلا، و11 أسيرا آخرهم الشهيد ناصر أبو حميد، كما تحتجز 256 جثمانا فيما يسمى "مقابر الأرقام"، إلى جانب 74 مفقودا.