مدير المركز الفلسطيني راجي الصوراني يحصل على جائزة فخرية لحقوق الإنسان

أعلن المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان، حصول مدير المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان، الأستاذ راجي الصوراني، على الجائزة الفخرية لحقوق الإنسان لعام 2022 من مؤسسة إسبانيا لحقوق الإنسان.

وتُمنح الجائزة للمدافعين البارزين عن حقوق الإنسان لعملهم الدؤوب في مجال التعزيز والدفاع عن حقوق الإنسان في جميع أنحاء العالم.

وقال الأستاذ راجي الصوراني "هذه ليست جائزة شخصية. إنه بمثابة اعتراف بالضحايا المقموعين والمضطهدين من قبل الاحتلال الإسرائيلي العدواني الإجرامي. يستحق الفلسطينيون الكرامة والعدالة وسنواصل نضالنا من أجل إنهاء الاحتلال وتحقيق المساءلة وسيادة القانون حتى آخر نفس بالرغم مما يحدث من انتقائية وتسييس للقانون الدولي."

يشار إلى أن مؤسسة إسبانيا لحقوق الإنسان تأسست في 14 مارس 1976 وهي أول منظمة معنية بالدفاع عن حقوق الإنسان وتعزيزها في تاريخ إسبانيا. يركز عملها على حالة حقوق الإنسان في إسبانيا وأرجاء أخرى من العالم، والتركيز بشكل خاص على الوضع في الأرض الفلسطينية المحتلة.

ووفق المركز، سيقام حفل توزيع الجوائز في تاريخ 22 ديسمبر 2022 في مدينة مدريد في أسبانيا، مشيرًا إلى أن الصوراني من الحضور بسبب القيود المفروضة على حرية التنقل في قطاع غزة. وسيلقي كلمة مسجلة عبر فيديو سيتم عرضه خلال الحفل.