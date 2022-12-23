العمل الخيري لــ "الجهاد" يشرع بتوزيع كفالات الأيتام بغزة 

شرعت لجنة المؤسسات والعمل الخيري، في دائرة المنظمات الشعبية والأهلية في حركة الجهاد الإسلامي في فلسطين بتوزيع كفالات نقدية ل200 يتيم في قطاع غزة، والذي يأتي ضمن المشاريع الخيرية التي تنفذها اللجنة لإغاثة الأيتام والأسر المتعففة من أبناء شعبنا في قطاع غزة.

وقال مسؤول اللجنة منذر عزام، إن مشروع كفالة اليتيم الذي ترعاه لجنة المؤسسات والعمل الخيري في حركة "الجهاد"، يأتي استكمالاً لعشرات المشاريع الخيرية التي دأبت على تنفيذها لتعزيز صمود أهلنا في مواجهة تفشي ظاهرة الفقر والبطالة في صفوف شرائح واسعة من أبناء شعبنا في القطاع.

وأوضح عزام أن الكفالات النقدية التي تم توزيعها استفاد منها 200 عائلة من ذوي الشهداء، والأسر المتعففة والمستورة التي ترعى أيتاماً، وذلك بدعم كريم من فاعلي الخير من مدرسين وطلبة في مدرسة تركية.

ودعا عزام كل من عنده فضل زاد من أبناء شعبنا، أن يجود به على من لا زاد له، تعزيزا لقيم التكافل والتعاضد التي حث عليها ديننا الإسلامي الحنيف.

وتوجّه عزام بالشكر والامتنان لكل من يساهم ويساعد في رسم البسمة على شفاه اليتامى والمحرومين، مثمناً دورهم المتواصل والمستمر في العمل على التخفيف من معاناة الشعب الفلسطيني في هذه الظروف الصعبة.