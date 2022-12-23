الاحتلال يفرج عن الأسيرة المريضة دينا جرادات

أفرج الاحتلال "الإسرائيلي"، اليوم الجمعة، عن الأسيرة المريضة دينا جرادات (24 عامًا) من جنين بعد اعتقال دام أربعة أشهر ونصف.

وفي وقت سابق، أصدرت محكمة الاحتلال في "سالم" حكما بحق الأسيرة دينا جرادات (23 عاما) من جنين، بالسجن لمدة أربعة أشهر ونصف، وغرامة مالية بقيمة 6 آلاف شيقل.

واعتقلت جرادات في الـ7 من آب/أغسطس الماضي، وهي طالبة إعلام في جامعة القدس المفتوحة، لافتاً إلى أنها تعاني من مرض الاستسقاء الدماغي، وهي بحاجة كل فترة إلى سحب السوائل المتراكمة في الدماغ.

يُذكر أنها نُقلت مؤخراً من سجن "الدامون" إلى مستشفى "رمبام" الإسرائيلي، وتم إعادتها إلى سجن "الدامون"، نتيجة لوضعها الصحي.