تراجع سعر الغاز في أوروبا إلى أدنى مستوى منذ 25 أكتوبر

انخفض سعر الغاز في أوروبا خلال تعاملات اليوم إلى أقل من 920 دولارا لكل 1000 متر مكعب. لأول مرة منذ 25 أكتوبر الماضي، وفقا لبورصة لندن ICE.

وانخفضت تكلفة العقود الآجلة لشهر يناير في مركز TTF في هولندا إلى 919.6 دولارا لكل 1000 متر مكعب، أو 83.9 يورو لكل ميغاواط ساعة ( يتم عرض أسعار ICE باليورو لكل ميغاواط ساعة).

وفقا للبيانات الأولية، أدت درجة الحرارة في العديد من الدول الأوروبية، والتي هي في المتوسط أعلى من المؤشرات المناخية ، إلى انخفاض في الأسعار.

وفي وقت سابق، أقر الاتحاد الأوروبي سقفا ديناميكيا لأسعار الغاز عند مستوى 180 يورو لكل ميغاواط / ساعة (حوالي 1.85 ألف يورو لكل ألف متر مكعب). سيدخل هذا الإجراء حيز التنفيذ في 15 فبراير المقبل، وفقا لبيان صادر عن مجلس الاتحاد الأوروبي.