بالصور خطيب الأقصى: الثبات حول الأقصى والرباط فيه من الأولويات المصيرية 

أدى 65 ألف مُصلٍ، ظهر اليوم الجمعة، صلاة الجمعة في المسجد الأقصى المبارك في مدينة القدس المحتلة.

وقالت مصادر مقدسية:" إن أكثر من 65 ألف مصل من أهالي القدس والداخل المحتل ومن تمكن من الوصول للمسجد من الضفة أدوا الصلاة في باحاته ومصلياته المسقوفة".

ومن جانبها، عرقلت قوات الاحتلال وصول مئات المواطنين من سكان الضفة الغربية إلى مدينة القدس، لأداء صلاة الجمعة في المسجد الأقصى.

وخلال خطبة الجمعة أكد خطيب المسجد الأقصى الشيخ محمد سرندح، أن السكنى والثبات حول المسجد الأقصى المبارك من الأولويات المصيرية للمسلمين.

وأضاف سرندح:" أن قضية الأسرى والأسرى من النوازل والأولويات في هذا الزمان، وعلى المسلمين إدراك ذلك ووضع الأولويات في مكانها".

وشدد سرندح على عظيم ثواب الرباط في المسجد الأقصى، داعية لعدم الغفلة عن اقتحام الأقصى وتدنيس المستوطنين لطهارته.

وأوضح أن وجود أكثر من 30 مسجداً حول الأقصى، وبناء التكايا لاستقبال المرابطين يؤكد أنه من أولويات خلفاء المسلمين على مر الزمان.

ودعا الشيخ سرندح لوقف العقارات والتكيات حول الأقصى، والحفاظ عليه بالرباط المستمر.

وأفادت مصادر محلية، بأن نحو 65 ألف مصل أدوا صلاة الجمعة في باحات وأروقة المسجد الأقصى المبارك في مدينة القدس المحتلة.

وكان لبى آلاف المواطنين، فجر اليوم الجمعة 23-12-2022، نداء الفجر في المسجد الأقصى المبارك بالمدينة المقدسة.

وأفادت مصادر محلية، بأن الآلاف من المواطنين أدوا صلاة الفجر في المسجد الأقصى المبارك حيث احتشدوا في باحاته منذ ساعات الليلة الماضية وساعات الفجر الأولى من اليوم.

ودعت العديد من الهيئات المقدسية، أمس، المقدسيين لشد الرحال والرباط في المسجد الأقصى وأداء الصلوات فيه لقطع الطريق على مخططات المستوطنين الخبيثة التي تهدف لتقسيم الأقصى.









