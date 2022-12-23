‎هيئة الأسرى: (17) أسيــــرًا أردنيًا في سجون الاحتلال

‎أشادت هيئة شؤون الاسرى والمحررين بنضال وتضحيات كافة الأسرى والاسرى المحررين العرب بمن فيهم الاسرى الاردنيين، ممن يحملون جنسيات عربية او اولئك الذين ينحدرون من اصول فلسطينية.

‎وأكدت الهيئة ان القضية الفلسطينية لم تكن في يومٍ من الأيام، قضية تخص الفلسطينيين وحدهم، بل كانت ومازالت هي قضية العرب عموما، ولأجلها قدّم العرب الكثير من الشهداء والأسرى من جنسيات متعددة.

‎وذكرت الهيئة بأن سلطات الاحتلال الإسرائيلي قد افرجت عصر يوم أمس الخميس، عن الأسير الأردني "رأفت وليد عبد القادر عسعوس" (41 عاما)، إلى الضفة الغربية، بعد قضاء مدة محكوميته البالغة 20سنة، بانتظار انهاء الترتيبات اللازمة لعودته إلى الأردن.

‎وكانت سلطات الاحتلال قد اعتقلت "العسعوس" بتاريخ 25/12/2002 بينما كان طالبا في جامعة النجاح الوطنية بنابلس، وحكمت عليه بالسجن لمدة 20سنة بتهمة مقاومة الاحتلال، قضاها كاملة.

‎وقالت هيئة الأسرى :" أنه وبعد الافراج عن الأسير "رأفت العسعوس" فإن سلطات الاحتلال الإسرائيلي لازالت تحتجز في سجونها (17) أسيرًا أردنيًا؛ بعضهم يحمل الجنسية الأردنية، والبعض الآخر من أصول فلسطينية ولديهم أرقامًا وطنية أردنية".

‎وأضافت "أن هؤلاء الأسرى موزعين على عدة سجون إسرائيلية وهي: جلبوع ونفحة وريمون وهداريم والنقب وايشل ومجدو".

‎وأوضحت الهيئة بأن بين الأسرى الأردنيين المعتقلين حاليًا في سجون الاحتلال يوجد (8) أسرى يقضون أحكامًا بالسجن المؤبد (مدى الحياة) لمرة أو لعدة مرات، وأكثرهم حكمًا الأسير "عبد الله البرغوثي" والذي صدر بحقه حكما بالسجن المؤبد "67" مرة. بالإضافة إلى وجود (4) أسرى يقضون أحكاما بالسجن لفترات تتراوح مابين 20-36سنة، و(3) اسرى يقضون أحكاما ما بين 15- وأقل20سنة، وأسير آخر يقضي حكما بالسجن لمدة 5سنوات، فيما الأخير معتقل رهن الاعتقال الإداري.

‎واشارت أن اثنين من بين الأسرى الأردنيين هم من ضمن قائمة "عمداء الأسرى" ومعتقلين منذ ما يزيد عن 20سنة، و(8) أسرى آخرين معتقلين منذ أكثر من 15 سنة، وأسير واحد مضى على اعتقاله إحدى عشرة سنة، أما الباقي وعددهم (6) أسرى فهم معتقلين منذ أقل من عشر سنوات.

‎واكدت الهيئة بأن الشعب الفلسطيني يحفظ أسماء الاسرى العرب جميعا؛ ويسجل احترامه وتقديره لهم، وان الحركة الاسيرة حفرت في سجلاها اسماء كل من ناضل منهم في صفوف الثورة الفلسطينية وأمضى سنوات في سجون الاحتلال بجانب اخوانه الفلسطينيين.

‎واوضحت انهم كانوا شركاء في بناء الحركة الأسيرة والدفاع عنها وعن وجودها وحقوقها. وكذلك كانوا شركاء في مواجهة السجان عبر تاريخ الحركة الأسيرة ومراحل النضال المختلفة خلف القضبان.

‎وذكرت بأن الأسير المحرر اللبناني "سمير القنطار" هو الأكثر قضاء للسنوات في السجون الإسرائيلية بشكل متواصل من بين الاسرى العرب، حيث أمضى ما يزيد عن 29 سنة قبل أن يتحرر في صفقة التبادل عام 2008، واستشهد في غارة اسرائيلية عام2015. فيما يُعتبر الأسير المحرر السوري "صدقي المقت"، من هضبة الجولان السورية المحتلة، الأكثر قضاء للسنوات في سجون الاحتلال على فترتين، حيث أمضى ما مجموعه 32 سنة، قبل أن يتحرر من الاعتقال الثاني في يناير 2020.

وفي ختام تقريرها دعت الهيئة كافة الجهات الرسمية والحقوقية والاعلامية، الفلسطينية والأردنية، الى تسليط الضوء بشكل دائم على معاناة هؤلاء الأسرى الأردنيين والتي تتفاقم داخل سجون الاحتلال الإسرائيلي بفعل القمع الإسرائيلي المتصاعد وعدم انتظام زيارات الأهل.