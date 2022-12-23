الاحتلال يعتقل مواطنين من الخليل

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر اليوم الجمعة، مواطنين من بلدة دورا بمدينة الخليل جنوب الضفة الغربية.

وأفادت مصادر محلية، أن قوات الاحتلال اعتقلت كل من المواطنين :الأسير المحرر نديم بسام فقوسة، ومراد محمد حمدان،عقب اقتحام منزليهما في مدينة دورا جنوب الخليل.

وأوضحت المصادر، أن قوة عسكرية من جيش الاحتلال اقتحمت قرية الطبقة جنوب الخليل، وسط إطلاق لقنابل الغاز واندلاع مواجهات مع عدد من الشبان في المنطقة.

جدير ذكره أنه تشن قوات الاحتلال حملات اعتقال ومداهمة يومية في مدن وقرى الضفة الغربية المحتلة زادت وتيرتها في الآونة الأخير.