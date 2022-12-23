انفجار مستودع لتخزين الغاز بالمغرب

شهدت مدينة المحمدية شمالي المغرب، مساء أمس الخميس، انفجار مستودع لتخزين الغاز دون أن يخلف خسائر في الأرواح.

وقال موقع العمق المغربي:"إن النيران اندلعت في مستودع تابع لشركة (إفريقيا غاز)، قبل أن يتطور الأمر إلى وقوع انفجار ضخم هز المنطقة، حيث يقع المستودع قرب معمل لصنع قنينات الغاز".

وأشار الموقع إلى أن "أسباب اندلاع هذا الحريق مجهولة، في حين تعمل السلطات بمدينة المحمدية، على محاصرة الحريق، لتجنب انتشار النيران".

وبث ناشطون مقاطع فيديو على منصات التواصل الاجتماعي توثق الحادثة.

وأفادت محافظة المحمدية بأن حريقا اندلع، مساء الخميس، بمستودع للغاز في المحمدية، ولم يخلف أية خسائر بشرية.

ولفت البيان، الذي نشرته وكالة أنباء المغرب الرسمية، إلى أنه "فور الإشعار بالحادث انتقلت السلطات المحلية والأمنية ومصالح الوقاية المدنية إلى عين المكان من أجل اتخاذ التدابير الضرورية".

وأضاف البيان :" أن فرق التدخل مدعومة بعناصر تابعة لشركتي "مرسى المغرب" و"ليدك"، تمكنت من السيطرة على الحريق".

وأوضح أنه تم إحصاء اشتعال النيران في 5 شاحنات صهريجية من أصل 7 كانت متواجدة بعين المكان، بحمولة 8 أطنان لكل واحدة منها، حيث عملت فرق التدخل، على تأمين المنطقة المحاذية للمستودع وإخلائها من الساكنة تحسبا لأية أضرار محتملة.

ومن ناحيتها، فتحت السلطات تحقيقاً لتحديد ظروف وملابسات الحادثة.