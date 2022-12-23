قتيلان وتضرّر 400 مسكن في حريق بتشيلي

قتل شخصان على الأقلّ وتضرّر حوالي 400 مسكن بصورة جزئية أو كلّية في حريق اندلع، مساء أمس الخميس، في مدينة "فينيا دل مار" في وسط تشيلي حيث أعلنت السلطات حالة الطوارئ.

وقال قائد فرق الإطفاء في المدينة، باتريسيو بريتو:" إنّ شخصين قتلا في الحريق، مشيرا إلى أنّ النيران تلتهم نحو 400 منزل".

ومن جهته، أعلن نائب وزير الداخلية، مانويل مونسالف، عن أنّ "رئيس الجمهورية (غابرييل بوريك) قرّر إعلان حالة الطوارئ بسبب كارثة عامة" في منطقة فالبارايسو حيث تقع فينيا دل مار.

ويتيح إعلان حالة الطوارئ لقائد قوات الدفاع الوطني في المنطقة تقييد الحقوق الدستورية ومصادرة جميع الأصول اللازمة لإدارة الكارثة.

وبدوره، أعلن مكتب الطوارئ الوطني حالة التأهّب القصوى في فينيا دل مار، البلدة الساحلية الواقعة على بُعد 120 كيلومترا شمال العاصمة سانتياغو، وأمر بإخلاء عدد من أحيائها من السكّان.

وزاد في انتشار الحريق هبوب رياح تراوحت سرعتها بين 40 و50 كلم/ساعة. وحتى حلول الليل لم تكن فرق الإطفاء قد تمكّنت من السيطرة على النيران، ووفقا للمؤسّسة الوطنية للغابات فقد التهم الحريق أكثر من 110 هكتارات.