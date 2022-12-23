الطقس: أجــواء غائمة وبـاردة وفرصة مهيأة لسقوط أمطار

توقعت دائرة الأرصاد الجوية، اليوم الجمعة 2022-12-23، أن يكون الجو غائماً جزئياً الى غائم وباردا نسبيا الى بارد ولا يطرأ تغير يذكر على درجات الحرارة وتكون الفرصة مهيأة لسقوط زخات متفرقة من الامطار قد تكون مصحوبة بعواصف رعدية، والرياح جنوبية غربية إلى جنوبية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج .



هذه الليلة : يكون الجو غائما جزئيا الى غائم وبارداً خاصة في المناطق الجبلية، وتكون الفرصة مهيأة لسقوط زخات متفرقة من الامطار قد تكون مصحوبة بعواصف رعدية والرياح جنوبية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج .

السبت: 2022-12-24

يكون الجو غائماً جزئياً وباردا نسبيا الى بارد ويطرأ انخفاض على درجات الحرارة وتكون الفرصة مهيأة لسقوط زخات متفرقة من الامطار قد تكون مصحوبة بعواصف رعدية ، والرياح جنوبية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة تنشط احيانا والبحر خفيف الى متوسط ارتفاع الموج .