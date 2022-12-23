سعر صرف الدولار في سوريا اليوم الجمعة 23 ديسمبر 2022، يبحث الكثير من الأشخاص عبر محرك بحث جوجل عن سعر صرف الدولار مقابل الليرة السورية بتعاملات اليوم الجمعة، حيث يحظى سعر الدولار في سوريا باهتمام واسع من قبل الكثير من الأشخاص و خصوصاً، أصحاب المال و الاعمال و التجار، و في هذه المقالة يرصد لكم فريق "وكالة فلسطين اليوم الإخبارية" سعر صرف الدولار في سوريا كما جاءت في التعاملات الصباحية اليوم الجمعة.

سعر صرف الدولار في سوريا اليوم

شهد سعر الدولار تراجعاً اليوم في سوريا خلال مستهل التعاملات الصباحية، لدى السوق الموازية غير الرسمية (السوداء).

سعر صرف الدولار اليوم في سوريا بالسوق السوداء

انخفض سعر صرف الدولار اليوم في سوريا بالسوق السوداء خلال تداولات صباح الجمعة 23 ديسمبر/ كانون الأول 2022 إلى 6230 ليرة للشراء، و6300 ليرة للبيع، مقابل 6250 ليرة للشراء و6320 ليرة للبيع، أمس، بحسب منصة "الليرة اليوم" لرصد سعر العملة السورية.

100 دولار كم ليرة سورية اليوم؟

بحساب السعر وفقا للسوق السوداء فإن 100 دولار تساوي نحو 630 ألف ليرة سورية (أكثر من نصف مليون ليرة سورية).

سعر اليورو اليوم في سوريا في السوق السوداء

تراجع أيضا سعر صرف اليورو اليوم في سوريا بالسوق السوداء إلى 6605 ليرات للشراء، و6684 ليرة للبيع، مقابل 6640 ليرة للشراء، و6719 ليرة للبيع، أمس.

سعر الليرة التركية اليوم في سوريا في السوق السوداء

وهبط سعر صرف الليرة التركية اليوم في السوق السوداء بسوريا إلى 332 ليرة للشراء، و337 ليرة للبيع، مقابل 333 ليرة سورية للشراء و339 ليرة سورية للبيع، بنهاية تداولات أمس.