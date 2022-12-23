أسعار الذهب في الأردن اليوم الجمعة 23 ديسمبر 2022، واصل الذهب اليوم رحلة صعوده أمام الدينار الأردني خلال تداولات صباح الجمعة 23 ديسمبر/ كانون الأول 2022.

ويأتي هذا الارتفاع في وقت شهد فيه سوق النفيس عالميا ارتفاعا في نطاق ضيق مع ترقب المتعاملون بسوق الذهب بيانات اقتصادية تعكس تحركات الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي في المستقبل.

أسعار الذهب في الأردن اليوم

سجل سعر جرام الذهب في الأردن عيار 24 اليوم 41.53 دينار (58.55 دولار) مقابل 41.41 دينار (58.33 دولار)، أمس، بحسب "gold-price-today".

سعر الذهب اليوم في الأردن عيار 21

وزاد سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم في الأردن ليصل إلى 36.34 دينار (51.24 دولار) مقابل 36.24 دينار (51.04 دولار)، أمس.

وبلغ سعر شراء الذهب اليوم في الأردن عيار 18 نحو 31.15 دينار (43.92 دولار) مقابل 31.06 دينار (43.75 دولار)، أمس.

سعر الجنيه الذهب في الأردن

أما سعر جنيه الذهب اليوم في الأردن فسجل 290.73 دينار (409.88 دولار) مقابل 289.89 دينار (408.35 دولار)، أمس.

كما سجل سعر أونصة الذهب نحو 1292 دينارا (1821 دولارا) مقابل 1288 دينارا (1814 دولارا)، أمس.

عالمياً، ارتفع سعر الذهب اليوم الجمعة مدعوما بضعف الدولار وسط تداولات ضعيفة بسبب موسم العطلة، لكن الأسعار تحركت في نطاق ضيق.

وانتعش الذهب في المعاملات الفورية 0.2% إلى 1818.40 دولار للأوقية (الأونصة)، وارتفع سعر العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.1% إلى 1827.70 دولار.

وتراجع مؤشر العملة الأمريكية 0.2%، مما يجعل الذهب أرخص بالنسبة لحائزي العملات الأخرى.