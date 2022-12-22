سعر صرف الدولار مقابل الليرة اللبنانية اليوم الجمعة 23 ديسمبر 2022، يرصد لكم فريق "وكالة فلسطين اليوم الإخبارية" سعر صرف الدولار في مصرف لبنان و السوق السوداء، حيث قفز سعر الدولار اليوم مقابل الليرة اللبنانية بتعاملات صباح اليوم لدى السوق السوداء لتواصل العملة المحلية انهيارها السريع نحو قاع غير مسبوق.

سعر صرف الدولار اليوم في لبنان

يبلغ سعر الصرف الرسمي للدولار 1507.5 ليرة للدولار وفقا لبيانات مصرف لبنان المركزي لكن هذا السعر لم يعد يطبق تقريبا إلا في نطاق محدود جدا من التمويلات التي ترعاها الحكومة لأغراض ضرورية معينة.

سعر الدولار اليوم في لبنان السوق السوداء

ارتفع سعر صرف الدولار صباح اليوم بالسوق السوداء في لبنان إلى 45800 ليرة للشراء و45900 ليرة للبيع، مقابل 45500 ليرة للشراء و45600 ليرة للبيع، أمس بحسب موقع "ليرة ريت".

سعر صرف الدولار في لبنان اليوم عند الصرافين

وعلى منصة "صيرفة" استقر سعر الدولار اليوم عند 30600 ليرة.

وللتحويلات، سجل سعر الدولار 41000 ليرة.

وفي البنوك سجل سعر الدولار 8000 ليرة.