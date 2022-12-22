أسعار الذهب في مصر اليوم الجمعة 23 ديسمبر 2022

سعر غرام الذهب في مصر النهاردة الجمعة 23 ديسمبر 2022، يبحث الكثير من المتابعين عن أسعار الذهب في مصر بشكل يومي، حيث يرغبون بمعرفة أسعار الذهب مقابل الجنيه المصري وفق التحديثات ليومية على أسعار الذهب، و لذلك يرصد لكم فريق "وكالة فلسطين اليوم الإخبارية" في هذه المقالة أسعار الذهب في مصر كما جاءت في لتعاملات الصباحية اليوم الجمعة 23 ديسمبر 2022.

أسعار الذهب في مصر

شهدت أسعار الذهب تراجعاً مقابل الجنيه المصري اليوم الجمعة 23 ديسمبر 2022، رغم ارتفاعه عالميا، ما وصفه البعض بغرائب وطرائف الصاغة في مصر.

ولم تحدث تلك المفارقة منذ وقت كبير إذا شهد المعدن الأصفر ارتفاعات متوالية خلال الفترة الأخيرة رغم تراجع الذهب عالميا من جراء تعويم سعر صرف الجنيه المصري أمام الدولار.

وأدى هذا التعويم إلى تراجع الجنيه على نحو كبير أمام العملة الأمريكية، وعودة السوق السوداء للدولار بشكل كبير.

وجاء هذا التراجع الأخير وسط حديث عن تراجع سعر الدولار بالسوق السوداء داخل مصر، وتقلص الفرق بين السعر الرسمي للدولار والسعر في السوق الموازي.

وهوى سعر عيار 21 اليوم في مصر بقيمة 20 جنيها عن سعر إغلاق أمس، كما نزل سعر جرام الذهب عيار 18 اليوم بنحو 17.25 جنيه.

سعر الذهب اليوم في مصر للبيع والشراء

نزل سعر الذهب عيار 24 اليوم في مصر خلال تعاملات اليوم بنحو 22.75 جنيه، ليسجل 1965.75 جنيه للشراء، و2011.5 جنيه للبيع، بحسب موقع آي صاغة.

وتراجع سعر الذهب اليوم عيار 18 في مصر اليوم بنحو 17.25 جنيه ليبلغ 1474.25 جنيه للشراء، و1508.5 جنيه للبيع بدون إضافة قيمة المصنعية والضريبة والدمغة.

سعر الذهب اليوم عيار 21 الآن

وانخفض سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم بنحو 20 جنيها ليسجل 1720 جنيها للشراء و1760 جنيها للبيع، بدون إضافة قيمة المصنعية والدمغة والضريبة.

ومع المصنعية فإن سعر الجرام يزيد بقيمة تتراوح ما بين 60 و120 جنيها.

كم سعر الجنيه الذهب اليوم؟

وسجل سعر الجنيه الذهب اليوم في مصر خلال مستهل تداولات اليوم تراجعا بقيمة 160 جنيها ليسجل 15205 جنيها.

وسجل الجنيه الذهب عيار 21 من BTC نحو 15120 جنيها خلال تعاملات اليوم.