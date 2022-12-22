نتنياهو يوافق على شروط بن غفير وسمورتيتش بوضع قانون اعدام الاسرى منفذي العمليات

أفادت وسائل الاعلام العبرية مساء اليوم الخميس بأن رئيس حكومة الاحتلال المكلف بنيامين نتنياهو وافق على شروط بن غفير وسمورتيتش على وضع قانون اعدام الاسرى منفذي العمليات.

وقالت القناة العبرية الـ 12 بأن رئيس الحكومة المكلف نتنياهو وافق بأن يقوم بن غفير بالترويج لصالح إقرار قانون عقوبة الإعدام لمنفذي العمليات رغم معارضة المنظومة الأمنية خشية زيادة العمليات وخطف الجنود.

ونشر بن غفير تغريدة عبر موقع التواصل الاجتماعي تويتر وقال فيها جملة: "الموت للإرهابيين". وفق تعبيره.

و بحسب المصادر، فقد تعهد نتنياهو أيضاً لسموتريتش بفرض السيادة على الضفة الغربية.