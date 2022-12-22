بالصور أطباء من غزة ينجحون في استئصال كتلة ورمية تزن ٣ كيلو من مريض

نجح أطباء من مجمع الشفاء الطبي في غزة في فصل واستئصال كتلة ورمية تزن قرابة ٣ كيلو جرام من جدار القلب وتجويف الصدر لأحد المرضى.

وتمكن الأطباء رغم قلة المعدات والمستلزمات الطبية من إجراء العملية ونجاحها.

وقدم المريض شكره للدكتور رائد العريني والطاقم الطبي الذي أشرف على العملية ، وأعرب عن امتنانه لوزارة الصحة وطواقمها لإنقاذها حياته رغم صعوبة العملية والكتلة الورمية الكبيرة.

يذكر أن طاقم العمليات وعلى رأسهم د. هشام الزيناتي، والعناية المركزة د. جهاد الجعيدي، وأقسام الأشعة ممثلة بالدكتور محمد مطر، وأقسام المختبرات ومعامل الأنسجة وأقسام العلاج الطبيعي، وتمريض قسم جراحة الصدر والعناية المركزة، وطواقم أخرى من مجمع الشفاء الطبي شاركوا في متابعة المريض والإشراف على العملية.



