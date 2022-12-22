"المركزي المصري" يرفع أسعار الفائدة 300 نقطة

رفع البنك المركزي المصري، مساء الخميس، معدلات الفائدة بمقدار 300 نقطة أساس، لتصبح عند 16.25 بالمئة.

وأوضحت لجنة السياسة النقدية للبنك المركزي، أنه تقرر رفع أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي بواقع 300 نقطة أساس، لتصبح عند 16.25 بالمئة، و17.25 بالمئة، و16.75 بالمئة على الترتيب.

كما رفع البنك سعر الائتمان والخصم بواقع 300 نقطة أساس ليصل إلى 16.75 بالمئة.

وأضاف البنك المركزي المصري، أن البيانات المبدئية تشير إلى تعافي النشاط الاقتصادي خلال الربع الثالث من العام الجاري.

وسجل الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي معدل نمو بلغ 4.4 بالمئة، مقارنة بمعدل 3.3 بالمئة خلال الربع الثاني من 2022.

ولفت إلى أن معدل التضخم السنوي في الحضر قد استمر في الارتفاع بدرجة أكبر خلال الربع الرابع من العام الجاري، مسجلا 18.7بالمئة في تشرين الثاني/ نوفمبر، وهو المعدل الأعلى منذ كانون الأول/ ديسمبر 2017.

وفيما يتعلق بسوق العمل، سجل معدل البطالة 7.4 بالمئة خلال الربع الثالث من عام 2022، مقارنة بمعدل 7.2 بالمئة خلال الربع الثاني من عام ۲۰۲۲.

وكان استطلاع أجرته "رويترز"، الثلاثاء، توقع أن يرفع البنك المركزي المصري سعر الفائدة على ودائع الليلة الواحدة 200 نقطة أساس اليوم الخميس، في إطار محاولاته كبح التضخم المتزايد بعد الانخفاض الحاد في قيمة العملة المحلية.

وأشارت متوسط التوقعات في استطلاع شمل 12 محللا إلى رفع البنك المركزي المصري أسعار الفائدة على الودائع إلى 15.25بالمئة، ورفع فائدة الإقراض إلى 16.25 بالمئة، في الاجتماع الدوري للجنة السياسة النقدية.