غداً موعد الإفراج عن الأسيرتين ياسمين جابر ودينا جرادات

قال نادي الأسير الفلسطيني إن يوم غد الجمعة، هو موعد الإفراج عن الأسيرتين ياسمين جابر (27 عاماً) من القدس، والأسيرة دينا جرادات (23 عامًا) من جنين، وسيتم الإفراج عنهما من سجن "الدامون".

وأوضح نادي الأسير أن الأسيرة جابر اُعتقلت في آب/أغسطس 2020، وأصدرت محكمة الاحتلال بحقها حكماً بالسجن لمدة 30 شهرا، علماً أنها تعرضت لتحقيقٍ قاسٍ لمدة 44 يوماً.

جدير ذكره أن الأسيرة جرادات اعتقلت في الـ7 من آب/أغسطس العام الجاري، وأصدر الاحتلال بحقها حكماً بالسجن لمدة أربعة شهور ونصف، لافتاً إلى أنها تعاني من مرض (الاستسقاء الدماغي)، حيث نُقلت عدة مرات إلى المستشفى منذ اعتقالها، بسبب مرضها.