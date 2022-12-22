مسؤول روسي: قصفنا 1300 هـــــدف أوكراني

قال رئيس هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الروسية، فاليري غيراسيموف، اليوم الخميس:" إن قوات بلاده قصفت 1300 هدف حيوي في أوكرانيا منذ بداية الحرب في فبراير/شباط الماشي.

وأضاف غيراسيموف:" خلال إيجاز أمام الملحقين العسكريين للدول الأجنبية :"أن أكثر من 1300 هدف خطير في أوكرانيا أصيب بصواريخ بعيدة المدى عالية الدقة".

وأوضح أن ذلك "حد بشكل كبير من القدرة القتالية للقوات المسلحة الأوكرانية وتعطيل نظام القيادة والتحكم وشل عمل القوات المسلحة الأوكرانية".

واتهم غيراسيموف، الولايات المتحدة وحلفاءها بأنهم دأبوا منذ بداية العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا، على زيادة حجم المساعدة العسكرية لكييف لإطالة أمد الصراع.

وقال المسؤول العسكري الروسي:" إن المساعدة المالية الأجنبية التراكمية لأوكرانيا وصلت ما يقرب من 100 مليار دولار، حيث ساهمت الولايات المتحدة والمملكة المتحدة وبولندا ورومانيا بأكبر قدر".